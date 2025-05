Social, Gen X: gli over 45 amano le community. E crescono su TikTok

(Teleborsa) -alle informazioni affidabili, all’intrattenimento e alle community, gli utenti social della Gen X, ovvero di età compresa tra i 45 e i 60 anni, sono il segmento in più rapida crescita su. I pochi creator di questa generazione, 2% su TikTok e 5% su Instagram, si caratterizzano invece per l’autenticità dei contenuti e sono seguiti prevalentemente dalle fasce più giovani: quasi 7 under 30 su 10 dichiarano di seguire e apprezzare gli influencer senior. E' la fotografia della Gen X sui social scattata da uno studio della tech companyche ha raccolto e incrociato i dati relativi alle abitudini online nel 2025 per scoprire come interagiscono online le generazioni anagraficamente più distanti.Lo studio rileva che nonostante alcuni segnali indichino che la Gen X si stia progressivamente stancando di Facebook, come il fatto che circa un terzo si sia recentemente allontanato perché gli amici e la famiglia sono sempre meno connessi,oprattutto grazie alle comunità come i gruppi, le pagine, gli eventi e gli strumenti di raccolta fondi di Meta."Cresciuta con la stampa, la radio e la televisione,he forniscano informazioni di alta qualità senza essere noiosi. Per accendere l’interesse di questo segmento di utenti, spesso trascurato dall’industria dell'influencer marketing, occorre raggiungerlo con sostanza più che stile. Fedele agli ideali della propria giovinezza analogica, dotata di un bagaglio ricco di esperienze e di un potere d’acquisto elevato,spiegacountry manager di Kolsquare Italia.