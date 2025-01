CFO SIM continua a rafforzare Private Banking con ingresso Costantino Forgione

JPMorgan

Société Generale

(Teleborsa) - Nuovo ingresso neldel gruppo, intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di family office, private banking e investment banking. Alessandro Forza, Head of Private Banking di CFO SIM, ha infatti annunciato l'entrata di, investment banker con un'esperienza trentennale presso istituzioni di primo piano come, Merrill Lynch e"In Corporate Family Office SIM stiamo costruendo un modello di Private Banking distintivo, basato su indipendenza totale e assenza di conflitti di interesse - ha scritto Forza su LinkedIn - La scelta di Costantino di unirsi al nostro progetto, che sta ricevendo un'accoglienza splendida da parte del mercato e dei migliori professionisti del settore".L'ingresso di Forgione segue quello, negli scorsi giorni, di(esperienza ventennale maturata in realtà come Banca Leonardo e CA Indosuez) e, negli scorsi mesi, di