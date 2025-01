Costi energia, Confindustria: "A rischio ripresa dell'industria"

(Teleborsa) - "C'è una forte preoccupazione dell'industria manifatturiera italiana per gli attuali prezzi dell'energia che hanno raggiunto dei livelli oggettivamente molto preoccupanti". È un "grido di allarme di grande preoccupazione" quello che lancianel corso di un'audizione in Commissione alla Camera sul decreto legge Pnrr-emergenze.Nel dettaglioha sottolineato che "il gap con la Germania è superiore al 30%, è all'80% con la Spagna e al 78% con la Francia. Sono livelli significativi – ha detto – che pongono l'industria manifutteriera italiana in forte difficoltà nella competizione".Confindustria valuta cheper gli aumentati prezzi del gas e dell'energia elettrica, è diSono vanificate le misure della manovra volte a migliorare il potere d'acquisto".ha spiegato che oggi nella formazione del prezzo "prevale il prezzo alla produzione di energia al marginale, che per noi significa il termoelettrico. Questo – ha concluso – penalizza lo sforzo in energie rinnovabili se non saremmo capaci di disaccoppiare le fonti rinnoivabili dal prezzo del gas".