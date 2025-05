Ansaldo Energia completa upgrade Mxl3 centrale Combigolfe

(Teleborsa) -MXL3 presso la centrale elettrica Combigolfe di ENGIE Flexible Generation France, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, in Francia. L’intervento - spiega la nota - ha introdottoella potenza erogata e un miglioramento del 2,3% nell'efficienza della turbina a gas, contribuendo a una significativa riduzione del consumo di combustibile e delle emissioni di CO2. Inoltre, l'upgrade consente una capacità di co-combustione con idrogeno fino al 45%, offrendo la possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni fino al 20%.includono il miglioramento della camera di combustione della turbina a gas, un compressore parzialmente riprogettato con nuovi componenti ad alta pressione, un miglioramento dell'isolamento della turbina e l'adozione degli standard di classe H per ottimizzare le prestazioni in condizioni operative particolarmente impegnative.L'upgrade MXL3Le sue modalità operative flessibili (modalità M e XL) permettono di passare tra profili di “prestazioni ottimizzate” e “costi di manutenzione ottimizzati” e garantiscono una maggiore flessibilità nella scelta del combustibile grazie alla tecnologia all’avanguardia del combustore MXL3. Inoltre, sono possibili intervalli di manutenzione più lunghi (40.000 ore equivalenti di funzionamento), riducendo drasticamente i costi di manutenzione e i tempi di fermo impianto.“Siamo orgogliosi di questo risultato e grati a ENGIE per la fiducia e la fruttuosa e lunga collaborazione. – ha dichiaratoVicepresidente Esecutivo Service di Ansaldo Energia. – Questo progetto rafforza il ruolo della centrale Combigolfe nel garantire energia affidabile e sostenibile alla regione, sottolineando l'impegno di Ansaldo Energia per l'innovazione e la sostenibilità nel settore della generazione di energia.”