Energia, Sertori (Lombardia): "Individuare valore equo per produttori con benefici pe collettività"

(Teleborsa) - L'esigenza diche consenta unaè stata messa in evidenza dall'assessore alle Risorse energetiche della Regione Lombardia, prendendo spunto dal dibattito sullo scostamento di prezzo dell'energia elettrica fra Italia e Germania, Francia e Spagna e sulla relativa perdita di competitività delle nostre imprese."Gli strumenti attuali permettono alledi averedi energia elettrica, prezzi in linea con quelli continentali. - spiega Sertori - Strumenti come le condizionalità green e l'energy release forniscono energia a costi calmierati, ma la, comprese le PMI”.“Esiste anche lo, contratti a lungo termine tra aziende energivore e produttori di energia rinnovabile, che garantiscono. - sottolinea l'assessore - Tuttavia, questo strumento è. Le aziende chiedono che una parte dell'energia a basso costo prodotta dalle concessioni idroelettriche sia destinata a loro. Nel dibattito sulle, si afferma che le Regioni puntano a canoni più alti, aumentando i costi per le imprese. Tuttavia, per la, l'obiettivo èche consenta unaper i produttori e".“L'obiettivo delle riassegnazioni è anche quello di garantire laattraverso il miglior progetto. I proventi delle concessioni possono essere utilizzati per infrastrutture, servizi e benefici sociali, a vantaggio di tutta la collettività, comprese le imprese”, conclude Sertori.