doValue, due nuovi mandati in Grecia per 1,6 miliardi, titolo parte in rally

doValue

(Teleborsa) -, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliare e dei servizi a valore aggiunto, dall'origination al recupero e all'alternative asset management, ha siglato due nuovi mandati nella regione ellenica, segnando un ottimo avvio del nuovo anno.doValue Greece Loan and Credit Claim Management Company, ha ricevuto un nuovo mandato per la gestione della totalità di un portafoglio di proprietà di fondi gestiti da affiliate di Fortress Investment e Bain Capital. Il portafoglio, si legge in una nota, rappresenta la seconda di tre tranche del "Progetto Alphabet" in Grecia, un portafoglio del valore complessivo di circa 5 miliardi di euro dopo l'assegnazione della prima tranche.Il, per il quale doValue è stato nominato solo e unico servicer, include un Gross Book Value (GBV) per un valore approssimativo di €1,4 miliardi e un credito totale di circa €2,8 miliardi (GBV più interessi maturati e costi di mora), che copre circa 17 mila mutuatari ed è sostenuto da garanzie immobiliari.Questo nuovo mandato sottolinea ulteriormente la posizione di rilievo raggiunta dalla società nel mercato greco, così come il valore strategico della partnership di doValue con Fortress e Bain Capital.In aggiunta,del valore di circa €200 milioni di Gross Book Value. doValue Cipro gestirà il portafoglio di Alpha Bank Cipro Ltd ("Alpha Bank"), una delle banche sistemiche greche particolarmente attiva nel mercato di Cipro.Il portafoglio è composto da NPL provenienti da circa 1,700 debitori per un totale crediti di circa €0,4 miliardi e circa €0,2 miliardi di GBV. doValue è stata incaricata di agire come solo e unico servicer, rafforzando ulteriormente la posizione del gruppo come leader del mercato a Cipro, con oltre il 50% di market share."La regione ellenica continua a essere un importante motore di crescita per il gruppo anche nel 2025", sottolinea la società.Questi contratti "segnano un significativo inizio per il nuovo anno per il Gruppo, con €1,6 miliardi di GBV da nuovi mandati dopo aver superato il target di nuovo business nel 2024, tracciano il percorso positivo intrapreso da doValue e rafforzano la sua fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di crescita e redditività previsti dal Piano Industriale 2024-2026".