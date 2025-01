Relay Marathon: UniCredit Title Sponsor per il secondo anno consecutivo

UniCredit

(Teleborsa) -la staffetta non competitiva, a scopo benefico che affianca la Maratona di Milano, in calendario domenica 6 aprile. "Correre la staffetta significa non solo contribuire al proprio benessere psico-fisico - si legge nella nota - ma soprattutto promuovere i valori che questo momento di sport incarna: spirito di squadra, cooperazione, inclusione che – con la Relay -si configura infatti come un evento nell’evento attraverso il quale la nostra banca vuole rafforzare il legame con il territorio e la città di Milano ma soprattutto essere un’occasione per contribuire attivamente alle donazioni, a partire dai suoi dipendenti.Lo scorso anno, abbiamo coinvolto oltre 300 colleghi a cui abbiamo chiesto di scegliere una Organizzazione tra quelle iscritte al Charity Program e presenti sulla nostra piattaforma di raccolta fondi “ilMioDono”. Al termine della UniCredit Relay Marathon, abbiamo festeggiato le prime 5 squadre meglio classificate dei nostri colleghi e le 5 Associazioni collegate ai Team vincenti a cuiamici e familiari di iscriversi e contestualmente di fare una donazione - su base volontaria - ad una delle Associazioni aderenti per entrare così a far parte dell’UniCredit Running Team. Al termine dell’evento, le donazioni verranno poi raddoppiate con un contributo integrativo da parte di UniCredit. Inoltre, le Associazioni collegate ai primi tre team best performer, saranno ulteriormente gratificate con una “donazione speciale”. Ma questa è solo una delle tante iniziative che vogliamo mettere in campo.UniCredit sostiene il mondo dello sport e i valori che esso rappresenta - afferma, Deputy Head of Italy di UniCredit. Anche quest’anno infatti, rinnoviamo, con molto entusiasmo, la nostra sponsorizzazione della Relay Marathon, a testimonianza del supporto che offriamo a persone, imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Sosterremo ancora più attivamente il Terzo Settore nella corsaverso la solidarietà, mettendo a disposizione 100 mila euro tramite Fondi di Carta Etica. Vogliamo creare un effetto moltiplicatore grazie alle donazioni versate su base volontaria da parte dei nostri colleghi e all’iniziativa di raccolta fondi su progetti legati allo sport inclusivo, attraverso la nostra piattaforma di fundraising “ilMioDono”.