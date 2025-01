Trimestrali Stoxx 600, BofA: crescita EPS rimarrà marginalmente positiva

Bank of America

(Teleborsa) - La stagione degli utili del quarto trimestre in Europa sta per iniziare, con il 10% delle aziende che dovrebbero presentare i risultati entro la fine del mese, con questo numero che salirà al 40% entro metà febbraio. Gli analisti sell-side prevedono una, dopo una crescita del 2% nel Q3 e seguita da una crescita prevista del 3% nel Q1 di quest'anno. Lo affermano gli analisti di(BofA) in una ricerca sul tema.Si prevede che l'sarà il principale freno agli utili dell'indice nel Q4 (con il recente rimbalzo del prezzo del petrolio troppo tardi per avere un impatto), seguito dai(tra le preoccupazioni sulla debole domanda di auto e lusso), mentre si prevede che lee isaranno i principali contributori positivi.