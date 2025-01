UE autorizza acquisizione di Leoni da parte di Luxshare

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di (i) il controllo esclusivo di un segmento aziendale di Leoni della Germania da parte di Luxshare della Cina; e (ii) il controllo congiunto di un altro segmento aziendale di Leoni da parte di Luxshare e di Stefan Pierer dell'Austria. Attualmente, Leoni è in ultima analisi controllata esclusivamente dal Sig. Stefan Pierer.La transazione riguarda principalmente la produzione di cablaggi eLa Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle società derivante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.