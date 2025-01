Auto e veicoli commerciali, Stellantis conferma il secondo posto in Europa

Stellantis

(Teleborsa) -si è confermata al secondo posto nel mercato combinato dinell'Europa allargata, chiudendo il 2024 con una quota del 17,1%.Nello specifico, Stellantis ha sottolineato che la divisioneha confermato la sua leadership assoluta nel mercato dei veicoli commerciali con una quota del 29,1% e il primo posto in: Francia, Germania (si tratta di una prima volta), Italia, Spagna, Belux (Belgio e Lussemburgo), Polonia e Portogallo. Anche lein termini assoluti sono aumentate del 2,2% rispetto al 2023. Performance ancora migliori si registrano nel segmento dei BEV, dove Stellantis ha raggiunto una quota del 31,7% e Peugeot brilla come il marchio elettrico n° 1 con il 14,7% su base annua.Prendendo a riferimento il, Stellantis si è collocata al secondo posto e ha registrato un incremento delle vendite in quattro Paesi: Germania (+6,5%), Austria (+15,9%), Paesi Bassi (+1,3%) e Polonia (+4,3%). Stellantis si è confermata al primo posto in Francia, Italia e Portogallo, mentre occupa saldamente il secondo gradino del podio in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belux e Paesi Bassi. Tra i marchi, spiccano Peugeot (+2,4%) e Jeep (+1,7%:; quest'ultimo registra in particolare un eccezionale incremento delle vendite del 190% nel Regno Unito.Per quel che riguarda i risultati raggiunti dai, laè tra le cinque vetture più vendute nell'UE29, mentre in Francia sono quattro (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3) quelli che figurano tra i primi dieci nel mercato auto. In Germania, l'è l'utilitaria più venduta nel 2024, mentre in Italia laè il modello di maggiore successo sul mercato complessivo, superando la soglia delle 100.000 unità (102.000 immatricolazioni nel 2024). Parallelamente,è il SUV più venduto dell'anno.Malgrado il calo generalizzato della domanda di, Stellantis ha mantenuto il podio tra i costruttori europei con una quota del 12,1%. Nel segmento A, la Fiat 500e è n° 1 in Europa, mentre nel segmento B Stellantis vanta cinque modelli tra i dieci più venduti (Peugeot E-208, Peugeot E-2008, Opel Corsa Electric, Jeep Avenger e Opel Mokka Electric).Da sottolineare la performance in, dove Stellantis è al primo posto per il secondo anno consecutivo nel segmento BEV con una quota di mercato del 32,8% (+14 punti rispetto al miglior concorrente e +24% in termini di volumi rispetto al 2023), mentre, Peugeot E-208 e Peugeot E-2008 sono leader nei rispettivi segmenti. Anche laha ottenuto buoni risultati nel Regno Unito, dove è leader nel segmento B."Stellantis ha confermato la solidità della sua posizione nella classifica del mercato europeo", ha dichiarato, Chief Operating Officer of Stellantis for Enlarged Europe, "e, grazie all'impegno profuso nel corso dell'anno in termini di evoluzione tecnologica, ampliamento dell'offerta e monitoraggio dei livelli di stock, ha gettato le basi per ripartire con slancio e cogliere le nuove opportunità che il mercato offrirà nel 2025."