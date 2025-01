BioVersys si quota a Zurigo: offerta da 80 milioni di franchi

GSK

(Teleborsa) -, società biofarmaceutica multi-asset in fase clinica focalizzata sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti antibatterici per gravi infezioni potenzialmente letali causate da batteri multifarmaco-resistenti (MDR), ha annunciato chenelL'IPO mira a ricavare solo dal capitale primario circa. Non è prevista alcuna tranche secondaria. I proventi dell'IPO dovrebbero essere utilizzati principalmente per far avanzare l'asset principale di BioVersys BV100 attraverso la Fase 3, puntando a una presentazione presso le principali agenzie di regolamentazione alla fine del 2027 e per finanziare le spese operative e i requisiti di spesa in conto capitale della società dal 2025 al 2028 e la fine dello studio fondamentale di Fase 3 per BV100. Oltre a BV100, si prevede che i proventi supporteranno anche lo sviluppo in corso di Fase 2 di alpibectir."La quotazione prevista sulla Borsa svizzera rappresenta una pietra miliare fondamentale per la nostra azienda sin dal suo inizio - ha detto il- Abbiamo in programma di utilizzare i proventi principalmente per far avanzare BV100 attraverso lo sviluppo clinico di Fase 3 e la presentazione normativa e far avanzare lo sviluppo clinico di alpibectir insieme al nostro partner GSK per raggiungere la prossima pietra miliare clinica critica. I proventi consentiranno inoltre lo sviluppo dei nostri candidati preclinici, BV200 e BV500, come follower rapidi. Questi sforzi mirano adei rimborsi nel campo degli antibiotici"., entrambi azionisti esistenti di BioVersys,. AMR Action Fund e GSK hanno entrambi espresso l'intenzione di impegnarsi in ulteriori investimenti nell'IPO in seguito ai loro precedenti investimenti azionari.