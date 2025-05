STAR7, Assemblea approva bilancio e destina utile netto a Riserva Strategica

STAR7

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti diha approvato ilche chiude con unche sarà destinato a Riserva Straordinaria.L’Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato per l’anno 2024 del Gruppo STAR7 che presentapari a 119,8 milioni in crescita del 14,8% rispetto a 104,4 milioni al 31 dicembre 2023. L’ha raggiunto 18,1 milioni (in crescita del 23,7% rispetto a € 14,6 milioni nel 2023), con undel 15,1% e un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a 2,7 milioni. Laal 31 dicembre 2024 è negativa per 27,8 milioni, con un miglioramento di 10 milioni."Nel 2024 abbiamo raggiunto un nuovo record del giro d’affari, dispiegando al meglio le potenzialità del modello di business Integrale7, che ci ha permesso di conquistare maggiori spazi nei budget di spesa dei clienti potendo fare leva su un’ampia e qualificata gamma di servizi offerti: siamo dunque stati capaci di rispondere in modo efficace ed evoluto alle loro mutate esigenze. In questa direzione va anche la costruzione in corso di una pipeline di nuovi progetti, che oggi possono integrare le soluzioni dell’offerta 7AI, lanciata lo scorso ottobre", ha commentato, Presidente e CEO di STAR7.