D.R. Horton, risultati primo trimestre sopra attese

D.R. Horton

S&P-500

costruttore americano di case unifamiliari

D.R. Horton

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passoche tratta con un modesto progresso dello 0,27%.Il gruppo delle costruzioni ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2025 con risultati oltre le aspettative. Il colosso del Texas ha registratoin calo da 947,4 a 844,9 milioni di dollari: l'utile per azione è sceso da 2,82 a 2,61 dollari per azione, ma si posiziona sopra i 2,35 dollari previsti dal consensus. Isono calati da 7,73 a 7,61 miliardi, ma anche in questo caso superano i 7,01 miliardi delle aspettative del mercato.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 152,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 159,5.