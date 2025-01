Gabetti Property Solutions: si dimette Busso, Speretta nuovo AD

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato un importante riassetto organizzativo e di governance dell’intero Gruppo.La Società ha ricevuto le dimissioni di Roberto Busso, rassegnate con effetto dalla data odierna, dai ruoli di Amministratore Delegato e consigliere di GPS (holding del Gruppo), nonché dagli altri incarichi consiliari ricoperti nelle società del Gruppo.Il CdA di GPS, preso atto delle predette dimissioni, sentito il Comitato Nomine e Politiche Retributive per quanto di competenza, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, Marco Speretta quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, procedendo altresì a nominarlo Amministratore Delegato della Società.L’intero Consiglio di Amministrazione resterà in carica, come previsto, fino all’Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.Marco Speretta, nel Gruppo Gabetti dal 2007, è Direttore Generale della Società e ricopre le cariche di Presidente o Amministratore Delegato delle società del Gruppo della divisione “Real Estate Network Services”.“Dopo la ristrutturazione ed il rilancio del Gruppo, che ci ha portato alla soglia dei 200 milioni di euro di fatturato nel 2023, il 2024 è stato un anno di transizione che ha posto le basi per affrontare oggi una nuova fase di rinnovamento", dichiara Fabrizio Prete, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gabetti. "L’obiettivo è quello di posizionare il Gruppo sul mercato in modo chiaro e coerente rispetto anche alle nuove linee di business e di definire nuove strategie in linea con i valori della società e del Gruppo a cui appartiene e di rafforzare la nostra leadership quale Full Service Provider nel mercato immobiliare”.