HBX Group rilancia il mercato europeo delle IPO, Xenia Hotellerie avanza in Italia

(Teleborsa) -, proprietario di Hotelbeds,da 725 milioni di euro di raccolta in. La società, leader nella distribuzione all'ingrosso di camere d'albergo e servizi turistici, destinerà i proventi della quotazione alla riduzione del debito esistente (1,7 miliardi di euro) e al rafforzamento della propria presenza in mercati in espansione come Asia e America Latina.La società nel FY24 ha registrato una crescita dei ricavi del 5,6% a/a, raggiungendo i 693 milioni di euro con un EBITDA pari a 363 milioni di euro (+8% a/a). Nel FY 2025, HBX stima un aumento dei ricavi dell'11% a/a, pari a 770 milioni di euro. Con una raccolta di 725 milioni di euro e una valutazione attesa nell'intorno di 5 miliardi di euro, l'IPO di HXB GroupIn Italia,(ISIN: IT0005568487, target price consensus: 5,55 euro). Quotata su Euronext Growth Milan da novembre 2023, l'azienda vanta oltre 30 anni di esperienza e opera come Hospitality Company attraverso un modello integrato e sinergico. Le sue tre linee di business principali sono: Accommodation, gestione alberghiera tramite il marchio PHI Hotels, e distribuzione tramite la piattaforma proprietaria B2B XENIAtoBOOK, parte del sistema GDS (Global Distribution System).Venerdì, il titolo Xenia ha registrato un significativo incremento del, riflettendo il crescente interesse degli investitori verso il settore, mentre ieri ha messo a segno un, dopo la proroga di un contratto semestrale "rilevante" . Anche oggi Xenia è uno dei migliori titoli dell'EGM, salendo verso nuovi massimi storici.