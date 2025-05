Shopping tourism in Italia pesa 2,5 miliardi: un’opportunità strategica per Xenia

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) - Ilin Italia continua a crescere: nel 2024 si contanoorientati allo shopping, con un incremento delrispetto al pre-Covid e un contributo diretto al PIL che supera i 2,5 miliardi di euro. Il settore beneficia soprattutto dele del dimezzamento della soglia per il, che semplifica il rimborso IVA per i turisti extra-UE. Tra i mercati chiave emergono, con il 77,9% dei turisti statunitensi in Italia che pratica shopping, più che nel resto d’Europa (76,3%) e all’estero (67%).In questo contesto,si posiziona come player in evoluzione, con unin località a forte vocazione turistica. Un approccio strategico per intercettare flussi ad alta redditività legati al turismo di qualità.Xenia Hotellerie Solution Società Benefit (ISIN: IT0005568487, target price consensus: euro 5,60), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company operante nel settore del travel & tourism con servizi di accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels.