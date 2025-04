Xenia, ricavi primo trimestre salgono a 14,6 milioni di euro

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, had'esercizio 2024 e l'da 9 a 10 membri per di garantire la rappresentanza dei nuovi azionisti e ha nominato Fulvia Tesio quale consigliere, che resterà in carica per tutta la durata di permanenza del CdA, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025.Ildi Xenia Hotellerie Solution segna un incremento dei ricavi di oltre il +17% rispetto allo stesso periodo del 2024, consolidando 14,6 milioni di euro vs 12,4 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Tutte le linee di business hanno registrato incrementi in linea con la guidance indicata nel piano 2025-2028. La crescita integra le acquisizioni dei nuovi alberghi del 2024 e una parziale contribuzione del nuovo Phi Hotel Piajo nel gruppo dal mese di febbraio 2025.Ildel Gruppo Alberghiero Phi Hotels è cresciuto di oltre il 60% rispetto al Q1 del 2024, con un incremento da 378 a 609 stanze. La linea di business Accommodation registra uno sviluppo grazie alle prime operazioni di rimodulazioni del modello e per la crescita dei nuovi contratti relativi ai segmenti Incoming e Wholesaler, mentre i clienti salgono da 24 del primo trimestre 2024 a 46 dello stesso periodo del 2025."In questo primo trimestre abbiamo sostanzialmente osservato una- ha commentato l'- Ciò è certamente positivo ma riteniamo ci siano ancora margini per migliorare i dati e, soprattutto, dobbiamo continuare a prestare molta attenzione a quanto sta accadendo a livello internazionale. Al momento i dati e le previsioni anche per il breve termine sono confortanti e sembrano confermare le stime. Ciò comunque non ci rende meno prudenti".

"Il nostro Piano 2025-2028 è la nostra bussola e lo stiamo implementando con decisione - ha aggiunto - L'osservazione di questo primo trimestre ci ha restituito un buon feedback rispetto alle nostre assumption e alla nostra visione che abbiamo espresso in questo progetto aziendale. Sappiamo però che la maggior parte del lavoro è ancora da fare e con questo primo trimestre in crescita possiamo contare su una buona base di partenza per raggiungere i nostri obiettivi".