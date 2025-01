Smithfield Foods punta a raccogliere 940 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, azienda alimentare americana e leader del settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, hadi 34.800.000 azioni ordinarie a Wall Street. Il prezzo dell'IPO dovrebbe essere compreso tra 23,00 e 27,00 per azione, per una raccolta fino a 939,6 milioni di dollari e una capitalizzazione massima di 10,73 miliardi di dollari.L'offerta consiste in 17.400.000 azioni ordinarie da vendere da parte dellae 17.400.000 azioni ordinarie da vendere dall'della società. Inoltre, agli underwriter dell'offerta verrà concessa un'opzione di 30 giorni per acquistare dall'azionista venditore fino a 5.220.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione.La società ha presentato domanda per quotare le proprie azioni ordinarie sulcon il simbolo "SFD".agiscono comeper l'offerta.