(Teleborsa) -, gruppo giapponese che fornisce materiali chiave per la produzione di semiconduttori, si prepara a debuttare alla Borsa di Tokyo, il prossimo 19 marzo. Si tratta della più grande quotazione in Borsa in Giappone dal 2018, dopo quella di SoftBank Corp.Ilè stato fissato a 820 yen per azione, nella parte superiore dell'intervallo inizialmente indicato.Con la quotazione, la società punta a raccogliere circa 439 miliardi di yen.