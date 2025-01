Al via da domani, fino a venerdì HLB International Annual meeting

(Teleborsa) - Le sfide e le opportunità del complesso scenario aziendale globale, saranno al centro della due giorni di lavori ditra, domani 23 e venerdì 24 gennaio presso l’Hotel Hilton Airport a Roma, in occasione dell’annuale Meeting di Pianificazione Europeo.Presente inHLB si distingue come leader nell'accompagnare le imprese verso soluzioni innovative, sostenibili e orientate al futuro, diventando protagonisti di un cambiamento che investe anche il settore della consulenza, in un panorama aziendale sempre più complesso e competitivo, caratterizzato da dinamiche geopolitiche senza precedenti e dalla rivoluzione dell’Intelligenza Artificial.I temi di interesse che saranno al centro del'evento saranno:: Il recente Global Business Leaders Survey 2025 di HLB ha evidenziato che l’85% dei leader aziendali globali nutre fiducia nella crescita economica, nonostante le incertezze. Saranno esplorate strategie per affrontare questi cambiamenti;: Con un focus sull’utilizzo strategico dell’IA, l’evento offrirà approfondimenti su come le aziende possono adottare soluzioni innovative in ambiti come automazione e generazione di contenuti, massimizzando il ritorno sugli investimenti;: L’incremento delle minacce digitali porta le aziende a dare priorità alla protezione dei dati e alla gestione delle vulnerabilità. Verranno discusse strategie efficaci per rafforzare la sicurezza digitale;: In un mercato sempre più attento all’impatto sociale e ambientale, si esploreranno modalità per integrare i principi ESG nelle strategie aziendali, promuovendo una crescita responsabile; efficienza operativa: In un contesto di risorse limitate, la discussione verterà su come ottimizzare i processi per migliorare redditività ed efficacia operativa.Per l'occasione, interverrano tra gli altri, Marco Donzelli, Ceo HLB Global e Marco Gragnoli, Presidente HLB Italia.