Commercialisti: Fondazioni “pubbliche”, un ibrido da decifrare

(Teleborsa) -è il titolo del nuovo documento pubblicato dall’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che si occupa delle fondazioni di diritto privato caratterizzate da un contatto qualificato, più o meno intenso, con amministrazioni pubbliche.– sottolinea nella presentazione del documento il presidente del Consiglio nazionale, – è poco studiato ma sempre più ricorrente nella prassi. Ed è foriero di non pochi dubbi applicativi perché la materia, a differenza del settore societario, non è regolata da un testo unico e l’interprete non può quindi contare su un solido apparato di principi e definizioni. Il lavoro dell’osservatorio è estremamente originale e si incarica di fornire le coordinate per ricomporre il puzzle normativo in un panorama frastagliato”.– spiega il coordinatore scientifico dell’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate, Davide di Russo – risiede nel “contatto” qualificato con la P.A., integrato dal fatto che la P.A. è – alternativamente o cumulativamente - fondatrice, partecipante, o semplicemente titolare di un potere di nomina degli organi o comunque in grado di condizionare l’attività della fondazione in forza di relazioni contrattuali. In tutti questi casi, si pone la questione della potenziale applicabilità a un ente di diritto privato di segmenti di disciplina pubblicistica, tanto più estesi quanto più penetrante e qualificato è il contatto”.evidenzia anzitutto entro che limiti le PA possono costituire e/o partecipare a fondazioni, nonché quali attività possono svolgere per loro tramite e secondo quali modalità. Quindi sono passate in rassegna le norme di diritto pubblico suscettibili di rilevare e a quali condizioni. Infine, dopo aver affrontato le questioni relative alla giurisdizione contabile, ai limiti al sostegno finanziario pubblico, alla trasformazione di società partecipata in fondazione “pubblica”, alla liquidazione, estinzione e crisi della fondazione, il documento si chiude con un focus in materia tributaria e fiscale”.Hanno contributo alla redazione del documento, nella loro qualità di membri dell’Osservatorio,I consiglieri nazionali dei commercialisti delegati agli Enti locali sono Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.Il, ha proposto, anche allo scopo di valorizzare e pubblicizzare il documento, di approfondire il tema in un apposito convegno da organizzare nel mese di aprile, che potrebbe svolgersi presso la Corte dei Conti.