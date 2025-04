Responsabilità amministrativa degli enti: siglato protocollo Commercialisti – Procura di Trani

(Teleborsa) - Il, e ilhanno sottoscritto oggi a Roma unfinalizzato alla raccolta, all'analisi e all'approfondimento dei provvedimenti delle Procure e delle pronunce dei Tribunali di alcune città italiane, nonché allo studio delle questioni in ambito di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, garantendo lo sviluppo di sinergie in ambito informativo e formativo e migliorando l'efficacia complessiva delle attività finalizzate alla prevenzione dei rischi reato nello svolgimento delle attività d'impresa.Sul D. Lgs. n. 231/2001 ilha istituito nel luglio del 2024 unal quale partecipano anche magistrati, professori universitari e rappresentanti delle imprese, con l'obiettivo di monitorare e analizzare le evoluzioni legislative, giurisprudenziali e operative con particolare riferimento alle attività dell'organismo di vigilanza, fornendo indicazioni e suggerimenti utili per il miglioramento continuo della sua corretta applicazione da parte di tutti i destinatari della norma.la raccolta di provvedimenti e in generale atti giudiziari relativi a procedimenti per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di esprimere un orientamento interpretativo o una prassi applicativa; l'organizzazione di modalità di consultazione dei provvedimenti e atti previa anonimizzazione; lo svolgimento di analisi, studi e approfondimenti da parte dell'Osservatorio Nazionale su disposizioni e provvedimenti emessi dalla Procura in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n. 231/2001; l'organizzazione di seminari, convegni o progetti formativi volti a innalzare il livello di conoscenza dei principi ispiratori della norma, nonché ad aumentare il livello di comprensione dei rischi reato al fine di poterli prevenire con l'adozione di idonei modelli organizzativi.Questo protocollo è il primo di una serie che ilstipulerà con tutti gli uffici giudiziari che hanno dato la propria disponibilità a condividere le finalità del progetto dell'Osservatorio 231.