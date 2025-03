Cooperative agricole, da Commercialisti documento su imposizione diretta

(Teleborsa) -è il titolo del documento di ricerca pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei Commercialisti, rientrante nell’attività dell’area di delega “Fiscalità” alla quale è delegato il Consigliere nazionale tesoriere Salvatore Regalbuto. Scopo del documento è quello di illustrare la disciplina relativa alla tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP delle cooperative agricole, affrontando i dubbi interpretativi ancora oggi esistenti in materia.prospettico sulla riforma fiscale in divenire e, nello specifico, sulla prossima emanazione dei testi unici richiamati dall’art. 21 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, tra cui quello riguardante le “Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori”, il documento “potrebbe servire da traccia per l’auspicabile accorpamento delle norme riguardanti le agevolazioni in materia di imposizione diretta relative alle cooperative agricole in un unico “Capo” (rubricato “Società cooperative agricole”) da aggiungere al Titolo I (Agricoltura) della Parte Seconda (Agevolazioni permanenti) del predetto Testo Unico”.I commercialisti ricordano comel’impianto delle disposizioni attualmente in vigore relative all’imposizione diretta della impresa cooperativa. Tuttavia, la farraginosità della disciplina tributaria, da un lato, e l’evoluzione normativa, dall’altro, hanno contribuito a ingenerare, nel tempo, anche tra gli addetti al settore, dubbi e perplessità sulla corretta applicazione delle stesse norme”.Il documento potrà anche fornire, nell’attuale periodo di elaborazione dei bilanci,