Corporate Knights Global 100 Index: Intesa Sanpaolo unica in Italia, prima in Europa e seconda al mondo

(Teleborsa) -è l'unica banca in Italia, la prima banca in Europa e la seconda banca al mondo, tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo, secondo lasocietà leader nel settore dei media e della ricerca sui temi dell'economia sostenibile, che in occasione del World Economic Forum di Davos, presenta i risultati di un'analisi che quest'anno ha valutato e messo a confronto circa 8.400 grandi aziende globali quotate in Borsa.La classifica prende in esame levalutate sulla base direlativi a: gestione del personale e delle risorse, gestione finanziaria, ricavi e investimenti sostenibili, fornitori. Solo le aziende che individuano nelle soluzioni sostenibili una parte fondamentale della propria offerta commerciale e che stanziano investimenti significativi per ridurre le proprie emissioni di carbonio vengono incluse. Lesi è confermata tra i gruppi più attivi al mondo per lo sviluppo sostenibile, un risultato che riflette l'impegno del Gruppo rafforzato nell'ambito del Piano d'impresa 2022-2025, che prevede un posizionamento ai vertici mondiali perimpatto sociale e un grande focus sul clima.A fine 2024 l'impegno di Intesa Sanpaolo nella sostenibilità ha portato alla riconferma – unica banca italiana – nei