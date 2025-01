Eventi e scadenze del 22 gennaio 2025

Sabato 18/01/2025

Lunedì 20/01/2025

Martedì 21/01/2025

Mercoledì 22/01/2025

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - 46ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, con 138 mila mq di esposizione, 30 padiglioni e 1.300 brand, organizzata da Italian Exhibition Group. Alla cerimonia d’apertura interverranno, tra gli altri, il ministro Lollobrigida, il presidente di IEG, Maurizio Ermeti e il Presidente della FIPE, Lino Stoppani- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Al 55° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Collaboration for the Intelligent Age", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno quasi 3.000 leader provenienti da oltre 130 paesi e 350 esponenti governativi, tra cui 60 capi di stato e di governo- Riunione informale dei ministri dell'Istruzione- Palazzo di Varignana, Castel San Pietro Terme (BO) - 1ª edizione dell'evento di TEHA e Chiomenti dedicato al successo sostenibile delle aziende familiari italiane, con il coinvolgimento di CEO di aziende familiari, associazioni di categoria e della business community09:00 -- Sala Azzurra Hotel Sanpi, Milano - Nel corso dell’incontro interverranno Eddie Wilson (CEO Ryanair), David O'Callaghan (Head of Software Development Ryanair) e Fabrizio Francioni (Head of Communications Italy Ryanair)09:00 -- Aula di Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina10:00 -- Palazzo dell’Informazione, Roma - Evento organizzato da Anitec-Assinform. Il rapporto fornisce un'analisi degli investimenti pubblici e privati del settore ICT in attività di R&S&I, confermando il ruolo chiave dell’industria privata. Tra gli interventi, il Viceministro Valentini, il Vicepresidente con delega alle tecnologie emergenti di Anitec-Assinform e la Presidente del CNR10:30 -- Palazzo della Valle, Roma - All'evento "Energia e Agricoltura: Una strategia condivisa a supporto della decarbonizzazione e dello sviluppo territoriale. Focus sulle comunità energetiche" interverranno il Direttore di ENEA, i Presidenti del GSE e di Confagricoltura, gli AD di RSE e Edison e il Sottosegretario di Stato La Pietra11:00 -- Conferenza stampa di presentazione di HOSPITALITY-Il Salone dell’Accoglienza 2025, che si terrà presso l’ITAS Forum di Trento con il Presidente e la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi e la Exhibition Manager di Hospitality-Il Salone dell'Accoglienza11:00 -- Messina - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 dell'Università degli Studi di Messina11:00 -- Hotel Principe di Savoia, Milano - Presentazione del Piano Industriale 2025-2028. Intervengono: Top Management di Xenia, Partner A.T. Kearney, Partner Nomisma14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso14:20 -- Brescia - Evento di A2A, Politecnico di Milano e Most per l'avvio della prima sperimentazione strutturata su strada urbana di un veicolo elettrico a guida autonoma. Saranno presenti l'AD di A2A, Renato Mazzoncini e il Sindaco di Brescia, Laura Castelletti e il Presidente del MOST, Ferruccio Resta15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Azerbaigian, Sahiba Gafarova16:15 -- Montecitorio - Cmunicazioni del Ministro Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia16:15 -- Il Presidente della BCE, Christine Lagarde partecipa al Dialogo con gli Stakeholder "Oltre la Crisi: Sbloccare il Potenziale dell'Europa" durante il World Economic Forum di Davos- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio10:00 -- Appuntamento: Palazzo Mezzanotte, Sede di Borsa italiana - Presentazione del Piano Strategico 2025-2029 - Alle ore 10.00 inizierà la sessione dedicata alla comunità finanziaria e alle ore 13.00 circa è prevista la conferenza stampa con il CEO Stefano Venier e il CFO Luca Passa