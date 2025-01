Formazione giovani talenti, Maticmind: Gruppo prosegue intesa con Federico II di Napoli e Cisco

(Teleborsa) - Prosegue la collaborazione trail Gruppo parteciperà al progetto Cisco Academy - DTLab Networking Bootcamp anche per l’edizione 2025, che si terrà sempre nel Campus di San Giovanni a Teduccio dell'Ateneo napoletano.ha l’obiettivo di formare gli studenti e scovare nuovi talenti informatici. Un’iniziativa nata nel 2018, ideata dall’università Federico II, Cisco (multinazionale specializzata in ambito networking) e Consorzio Clara (Academy Support Center Cisco per la regione Campania e affermata realtà che eroga corsi di formazione ICT).edrà al centro del percorso le innovative frontiere tecnologiche dell’Intelligenza Artificiale relative al mondo del networking e della cybersecurity, temi cruciali per imprese ed istituzioni, alla costante ricerca di nuovi talenti da inserire in organico. Una preziosa opportunità, dunque, per ragazze e ragazzi che si apprestano ad affacciarsi alla realtà lavorativa: ad oggi, grazie a questa iniziativa,i (principali player produttivi del Paese e multinazionali che si occupano di infrastrutture, trasporti e molto altro). Da sottolineare come i più giovani siano i principali beneficiari del progetto: solo nell’edizione 2024, l’87% dei partecipanti è stato under 30.Il Gruppo Maticmind, ctra cui quella di Napoli (con 120 dipendenti, una delle più grandi insieme a quella milanese e quella romana), prosegue così con entusiasmo il percorso in questo progetto, occasione non solo per formare le nuove generazioni ma anche per individuare nuovi talenti. La società, infatti, è alla costante ricerca di personale, e ad oggi vanta circa 1350 dipendenti in organico. Il Gruppo ha, dunque, rafforzato il proprio impegno per lo sviluppo del Sud Italia aprendo a 30 nuovi inserimenti in organico. Un contributo per lo sviluppo industriale ed economico del territorio campano, oltre che un’opportunità per giovani studenti. Assunzioni che vanno di pari passo con le implementazioni tecnologiche dell’azienda sul territorio di Napoli e dintorni., che per essere affrontate con successo richiedono un approccio sempre più sinergico tra diverse generazioni. In particolare, il tema dell'AI rappresenta uno degli obiettivi principali di investimento per il nostro Gruppo, data la rilevanza trasformativa per tutti i business delle nostre aziende. L'AI è la competenza del presente, fondamentale per tutti i nostri dipendenti e su cui basare la nostra evoluzione e la nostra crescita. Per questo motivo, stiamo investendo nel Sud Italia, dove si trova un centro di eccellenza del Gruppo Maticmind, proprio a Napoli, dedicato allo studio e allo sviluppo delle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Vogliamo rafforzare ciò che già accade quotidianamente nel nostro Gruppo: giovani talenti e professionisti con consolidata esperienza lavorano fianco a fianco, condividendo conoscenze e competenze. Questo progetto rientra in una strategia più ampia di investimenti e sviluppi dedicati al Sud Italia, che rappresenta senz'altro un bacino di risorse cruciale. Proprio per questo stiamo riservando ingenti risorse a questi progetti e la sede di Napoli sarà il fulcro di sperimentazione” commentaAmministratore Delegato del Gruppo Maticmind., far crescere il territorio. Per citare un caso concreto, nel 2025 siamo pronti ad assumere più di 30 nuove risorse, di cui la maggior parte al Sud e quindi anche a Napoli, grazie anche alla preziosa collaborazione con l’Università Federico II. Il nostro obiettivo è coltivare talenti e offrire ai giovani l’opportunità di mettersi alla prova in progetti stimolanti e di crescere professionalmente, senza dover lasciare il loro territorio. La sinergia con il mondo accademico ciconsente di trasmettere competenze concrete ed esempi pratici, permettendo ai giovani di interfacciarsi direttamente con le dinamiche aziendali. Allo stesso tempo, questa collaborazione ci offre l’opportunità di scoprire nuovi talenti, arricchirci delle dinamiche della Gen Z e selezionare profili che possono risultare in linea con quanto ricerchiamo. Il DTLab e la stretta cooperazione con l’Università Federico II, così come le collaborazioni che verranno con le altre Università del Sud, rappresentano elementi fondamentali non solo per lo sviluppo del polo campano, ma per la crescita del Gruppo all'interno dell'intero territorio”. dichiarGroup HR Director di Maticmind.