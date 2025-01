Hera, si rafforza partnership industriale con AIMAG: partecipazione salirà al 41%

Hera

(Teleborsa) - Si rafforza la partnership industriale fra, gruppo partecipato da 21 comuni delle province di Modena e Mantova e attivo nei settori dei servizi ambientali, ciclo idrico ed energia. L'accordo prevede per i prossimi mesi unin natura mediante il conferimento ad Aimag, da parte di Hera, di una partecipazione di circa il 45% di unache gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Modena attualmente di competenza Hera.A seguito dell'aumento, ladi Hera in Aimag salirà dall'attuale 25% a circa il 41%, acquisendo il governo industriale utile a realizzare le sinergie attese, mentre i soci pubblici manterranno la maggioranza della proprietà di Aimag con il 51%.Aimag nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato dicon un margine operativo lordo di oltree unadi 210 milioni. Aimag può contare su unanel settore energy di oltre 230mila unità, 121mila punti di fornitura nella distribuzione gas, 72mila cittadini serviti e 2.000 km di reti nel ciclo idrico integrato e un'attività di raccolta e trattamento rifiuti rivolta a oltre 176mila cittadini in 12 comuni.La contiguità territoriale e le affinità nel mix di attività multiutility rafforzano ledella partnership industriale tra Aimag e il Gruppo Hera. Le parti prevedono di arrivare a completare l'operazione entro giugno. L'aumento di capitale è stato definito valutando Aimag circa 7x l'Ebitda 2024 e la newco circa 1,2x la Rab.Il rafforzamento della struttura patrimoniale di Aimag e le sinergie industriali e finanziarie, ottenute con il governo industriale e consolidamento da parte di Hera, abiliteranno unnel periodo 2025-2028 di oltre 250 milioni complessivi, per Aimag e per la newco, anche a beneficio di tutti i servizi attualmente presidiati da Aimag, con il rafforzamento del legame con il territorio e gli stakeholder e conseguenti ricadute positive per le comunità locali.