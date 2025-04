Hera, ok da soci a bilancio 2024 e dividendo di 15 centesimi per azione

Hera

(Teleborsa) - L'di, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha approvato ileconomico 2024 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire undi 15 centesimi per azione, in aumento del 7,1% rispetto all'ultimo dividendo pagato. Lo stacco della cedola avverrà il 23 giugno 2025, con pagamento a partire dal 25 giugno 2025. Il dividendo sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 24 giugno 2025.Si tratta di un incremento di cui beneficerà a cascata l'intera politica dei dividendi dei prossimi anni e che riconferma l'attenzione alla generazione di valore per gli azionisti: l'aumento è coerente con la politica di remunerazione prevista nel Piano industriale 2024-2028, che prevede una crescita del dividendo fino a 17 centesimi per azione al 2028, con u n utile netto per azione in crescita del 6% medio annuo.L'assemblea, nella parte ordinaria, ha approvato la relazione sullae sui compensi corrisposti, in linea con le best practice internazionali. È stata anche approvata un'integrazione del corrispettivo di KPMG, la società di, per effetto della modifica del perimetro di attività, dei cambiamenti normativi e dei principi di revisione rispetto a quelli vigenti nel 2022, quando a KPMG fu conferito l'incarico per il periodo 2024-2032.L'assemblea ha approvato, infine, il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'(e modalità di disposizione delle medesime), per un controvalore fino a 240 milioni di euro per 18 mesi, con annessa revoca della precedente deliberazione dello scorso anno per la parte non eseguita.