Netflix, record di abbonati nel quarto trimestre

Netflix

(Teleborsa) -archivia il quarto trimestre del 2024 con 18,9 milioni in più di abbonati, grazie agli eventi sportivi trasmessi live e al ritorno di Squid Game, riaffermando il suo dominio del mercato dei video in streaming. Isono in crescita del 16% a 10,24 miliardi di dollari.Il 2024 si è chiuso con oltre 301 milioni di utenti.Il titolo del colosso della TV in streaming, sulla scia dei risultati annunciati dopo la chiusura di Wall Street, ha messo a segno nelle contrattazioni after-hours, un balzo a doppia cifra dell'11% circa.