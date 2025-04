AT&T, primo trimestre sopra le attese: utile di 4,7 miliardi di dollari

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha comunicato che idelhanno raggiunto i 30,6 miliardi di dollari, rispetto ai 30 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente (in aumento del 2,0%) e rispetto alla stima degli analisti di 30,4 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG). L'utile operativo è stato di 5,8 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con lo stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 11,5 miliardi di dollari, rispetto agli 11 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile netto è stato di 4,7 miliardi di dollari rispetto ai 3,8 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 0,51 dollari rispetto agli 0,48 dollari dell'anno precedente.L'azienda ha aggiunto 324.000nel primo trimestre, superando le stime di FactSet di 258.300 nuovi abbonati."I nostri fondamentali aziendali rimangono solidi e siamo in una posizione unica per vincere in questo mercato dinamico e competitivo - ha dichiarato il- Stiamo crescendo nella giusta direzione, poiché i clienti continuano a scegliere la fibra e il wireless 5G di AT&T per una connettività affidabile, garantita o miglioreremo le cose. Le priorità che abbiamo definito durante l'Analyst & Investor Day del 2024 non sono cambiate e continuiamo a gestire la nostra attività per raggiungere il piano finanziario e i rendimenti di capitale delineati a dicembre".Per l', AT&T prevede: una crescita consolidata dei ricavi da servizi nell'ordine di una sola cifra; una crescita dell'EBITDA rettificato del 3% o superiore; un utile per azione rettificato compreso tra 1,97 e 2,07 dollari.