Palmisani (iPratico):"Digitalizzazione chiave per superare nuove sfide ristorazione"

(Teleborsa) - Anche nel mondo sempre più complesso e connesso della, lasta avendo un impatto sempre più marcato nel modo di lavorare e di gestire il personale, dall'efficienza operativa alla soddisfazione dei clienti. L'adozione di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale generativa ad esempio, sta aprendo una vasta gamma di nuove possibilità agli imprenditori, grazie alla disponibilità di nuovi software in grado di dialogare direttamente con i clienti."Sono degli, non si ammalano mai, non fanno la pausa caffè, sono sempre di buon umore quando parlano con i nostri clienti, non si dimenticano mai un compleanno per invitarli a frequentare i locali ma nello stesso tempo monitorano tutti i costi e ricavi e ci danno dei consigli preziosissimi per". Lo ha dichiaratonel corso dell’edizione di SIGEP World appena conclusa alla Fiera di Rimini.L'IA generativa può essere anche un ottimo alleato per un'analisi della reputazione online dell'attività di ristorazione, ormai sempre più importante."Gli agenti di intelligenza artificialeche i nostri clienti lasciano on-line e intervengono automaticamente a dare delle risposte per ricostruire il rapporto di fiducia. Osservando poi i commenti e le recensioni che vengono lasciate online dai clienti, rappresentano lo stato di salute all'imprenditore e suggeriscono delle iniziative perottimizzare quelle che sono le promozioni e quelle che sono le campagne pubblicitarie", prosegue Palmisani.Oltre all'IA generativa anche gli strumenti basati sul machine learning sono uno strumento fondamentale per eliminare gli sprechi, ottimizzare le risorse e aumentare la sostenibilità degli esercizi commerciali."Immaginiamodomani, dopodomani, da qui a 14 giorni e che cosa ordineranno - prosegue il Fondatore e Amministratore Delegato iPratico -. Significa poterGrazie all'intelligenza artificiale questo è possibile, perché l'intelligenza artificiale, analizzando le frequenze storiche, ma soprattutto matchandole con le previsioni del tempo e tutti quegli eventi che possono condizionare i comportamenti di acquisto dei clienti, come ad esempio le partite di calcio o di tennis o eventi politici, sono in grado diche possono dare tutte queste utilità: evitare sprechi, ottimizzare gli acquisti, diminuire i costi e di conseguenza massimizzare i ricavi".Uno dei problemi che continuano ad affliggere il mondo della ristorazione è la cronica carenza di manodopera, in questo caso oltre ad ottimizzare le risorse esistenti, la digitalizzazione può essere utile anche ad affrontare questo problema."Abbiamo presentato una soluzione, si chiamai clienti in maniera simpatica comoda e veloce possono. Ecco, questo da una parte aiuta un po' quelli che sono i guadagni di queste persone che lavorano nel mondo della ristorazione e dall'altra partea fornire un commento, delle stelline, delle recensioni, dei consigli per la direzione e in qualche modo aiuta a fidelizzare anche il cliente", dichiara Palmisani.Digitalizzare la propria attività può sembrare un processo complesso e costoso mentre in realtà ci sono sempre più soluzioni dedicate che si affacciano sul mercato, tra queste iPratico dal 2010 si impegna ad aiutare le aziende nei loro processi di digitalizzazione ed è stata una delle prime realtà a contribuire attivamente alla digitalizzazione di questo mondo."Chesia la chiave di successo per poter superare le nuove sfide, lo dicono anche i numeri questo comparto. Nel mondo della ristorazione, in Italia, possiamo contare circa 360.000 aziende. Ogni anno, o almeno negli ultimi due o tre anni, abbiamo visto 10.000 nuove iscrizioni a fronte, purtroppo, di oltre 20.000 cancellazioni. Noi andiamo esattamente in controtendenza rispetto a questo andamento di mercato dei nostri utenti.e le attività di ristorazione in Italia che utilizzano le nostre soluzioni sono già oltre 10.000. Per integrare i nuovi agenti di intelligenza artificiale all'interno delle nostre soluzioni abbiamo scelto di investire in una startup innovativa della scuola Sant'Anna di Pisa, particolarmente promettente, si chiamae raccoglie delle vere eccellenze italiane della matematica e della fisica che hanno creato degli algoritmi capaci di elaborare tutti i dati a loro disposizione e parlare con l'operatore per dargli tutte le informazioni necessarie. In iPratico noi abbiamo un modo di dire che è molto espressivo ''", conclude Palmisani.