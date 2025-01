Restoration law e tutela dell’acqua: il workshop dell’European Climate Pact

(Teleborsa) -questi sono gli obiettivi dell’evento", organizzato da Alleanza per il Clima Italia, coordinatore nazionale del Patto Europeo per il Clima, in collaborazione con"Oggi discuteremo della legge sul ripristino della natura che è stata varata dall’Unione europea quest'estate. La norma prevede di restaurare l’80% dell'habitat naturale che è stato danneggiato negli ultimi decenni da cause legate anche all'impatto del cambiamento climatico”. Lo ha detto, ambasciatrice del Patto per il clima europeo e presidente di Euclipa, l’associazione che riunisce numerosi ambasciatori del Patto Europeo per il Clima nominati dalla Commissione Europea, a margine del convegno in corso a Roma, presso lo Spazio Europa di Via Quattro Novembre."Parleremo, inoltre, di acqua – ha aggiunto Favaro -. Perché la sua scarsità o il suo eccesso, come abbiamo visto nei casi di siccità e di alluvioni che hanno colpito il nostro paese, stanno diventando un tema centrale tra i vari impatti del cambiamento climatico". A illustrare le novità contenute nel Nature Restoration Law sarà, giurista, ambasciatore e membro del Comitato Scientifico di EuCliPa.IT, mentre Gianni Tartari, esperto di politiche sociali, presidente dell'associazione Pianeta, ambasciatore del Patto per il Clima e socio di EuCliPa.IT, analizzerà gli impatti della crisi climatica sul ciclo dell’acqua.