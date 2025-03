Acqua, Spena (One Water): Roma ospiterà Forum Euromediterraneo

(Teleborsa) - Saràad ospitare, li prossimo autunno, il primo, "un evento che vedrà la partecipazione di 45 paesi membriper”. Lo ha annunciata, presidente del comitato “One Water”, alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Acqua prevista per domani e durante l’evento internazionaleche si è svolto a Roma, presso l’aula dei Gruppi Parlamentari.– ha proseguito Spena parlando dell'evento che "segnerà un passo fondamentale nella creazione di politiche e iniziative condivise per tutelare l’acqua come bene comune. Il Forum non si limiterà a essere un semplice incontro internazionale, ma costituirà il culmine di un lungo percorso di sensibilizzazione, con eventi, il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha voluto esprimere la sua vicinanza e sostegno all’iniziativa: “– ha scritto – è essenziale per la salute e il benessere delle persone. La risposta a una sfida così importante richiede un impegno collettivo al fine di rendere le risorse idriche accessibili a tutti, preservandole e utilizzandole in modo efficiente. L’Italia è in prima linea per mettere il tema dell’acqua in cima alle priorità dell’agendaIl Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,ha sottolineato come l’acqua sia una risorsa che non può essere gestita in isolamento da ciascun paese. “Abbiamo tecnologie e competenze – ha spiegato – che possiamo mettere a disposizione dei Paesi in difficoltà. Dobbiamo pensare a una gestione integrata delle risorse idriche”.ha partecipato anche S.E.R. Mons.Pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che ha dichiarato: “Noi non siamo i padroni dell'acqua, noi siamo i custodi dell'acqua. L’acqua appartiene alla natura, non a noi. Noi abbiamo il compito di rispettare e difendere, con la responsabilità di accrescere quanto c’è stato affidato. L’acqua, quando non è rispettata, porta violenza, distruzione e morte.di rappresentanti nazionali e internazionali: Retno Marsudi, Inviata Speciale per l’Acqua delle Nazioni Unite; Jessika Roswall, Commissario Europeo per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e un’Economia Circolare e Competitiva; Maurizio Martina, Vice Direttore Generale FAO; Stephen Borg, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo; Biagio Di Terlizzi, Direttore aggiunto CIHEAM Bari; Alain Meyssonnier, Presidente IME; Andrea Rinaldo, Stockholm Water Prize 2023.sono stati portati dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha ribadito l’importanza di Romaper il tema dell’acqua, sottolineando l’impegno della Capitale nel realizzare investimenti strategici per migliorare la gestione e la distribuzione dell’acqua. Successivamente, è intervenuto il Presidente della Regione Lazio,che ha ricordato come l'accesso all';acqua sia untra gli altri Francesco Battistoni, Vice Presidente della Commissione Ambiente alla Camera; Ornella Segnalini, Assessore capitolino ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture; Paolo Barelli, deputato e Presidente FIN; Barbara Marinali, Presidente di Acea;Maria Siclari, Direttore Generale di ISPRA.