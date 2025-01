Accordo Italia-Mongolia apre a volo diretto aeroporto Milano Bergamo-Ulan Bator

(Teleborsa) -sono ora rese possibili dall’accordo bilaterale tra i due Paesi, sottoscritto a Roma al Ministero degli Esteri a firma del ministro- spiega la nota - è stato accolto con soddisfazione dal presidente di SACBO, Giovanni Sanga, il quale aveva incontrato lo scorso mese di novembre una delegazione governativa e imprenditoriale della Mongolia in visita conoscitiva a Bergamo, dove aveva preso visione delle infrastrutture aeroportuali e del tessuto economico-industriale interterritoriale circostante.“A nome di SACBO – dichiaradesidero ringraziare il ministro Tajani, i parlamentari bergamaschi Alessandro Sorte e Stefano Benigni, e quanti si sono adoperati per tessere questa importante relazione trasportistica. Il manifesto interesse verso l’aeroporto di Milano Bergamo, come destinazione logistica favorevole alla crescita del traffico passeggeri e dell’interscambio commerciale con la Mongolia, potrà ora tradursi nell’apertura di una rotta con Ulan Bator. Siamo pronti e disponibili a studiarne termini e modalità con la compagnia di bandiera Miat Mongolian Airlines. Il volo diretto da Bergamo con la capitale della Mongolia ha una valenza strategica per tutta l’area del nord Italia e per il variegato mondo industriale e imprenditoriale che vi gravita, e potrà certamente sostenere ed accelerare il processo di crescita dell’import-export tra i due Paesi”.Gli sviluppi dell’accordo tra Italia e Mongolia creano le condizioni per un’ulteriore espansione del network dei collegamenti offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, che consente già di raggiungere centinaia di destinazioni in Asia e Africa attraverso i voli diretti congli aeroporti