Eventi e scadenze del 23 gennaio 2025

Lunedì 20/01/2025

Giovedì 23/01/2025

Aeffe

American Airlines

Texas Instruments

Xerox Holdings

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Al 55° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Collaboration for the Intelligent Age", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno quasi 3.000 leader provenienti da oltre 130 paesi e 350 esponenti governativi, tra cui 60 capi di stato e di governo- Inizia la riunione di politica monetaria08:30 -- Aula Commissione Difesa - La Commissione Difesa, in merito all'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità, svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto09:00 -- Presso l'Aula di Montecitorio ha luogo, a nome del governo, l'informativa urgente del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle iniziative in relazione al rincaro dei costi dell'energia per famiglie e imprese09:30 -- L'assemblea "Il Buon Governo del Noi - Comuni e comunità in dialogo. Montagna alla prova del domani", si svolge a Subiaco presso il Teatro comunale Narzio10:00 -- Webcast e conference call per investitori, analisti e media finanziari. Il rapporto sarà presentato da Stefan Widing, Presidente e CEO, e da Cecilia Felton, CFO11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una delegazione della Federazione Italiana Vela, in occasione della Coppa America femminile giovani e dei 100 anni della fondazione della FIV11:30 -- Milano, via Turati 27 - Evento media in presenza di PIMCO sulle Prospettive 2025 per presentare in esclusiva il nuovo Cyclical Outlook. Adriano Nelli, Responsabile per l’Italia di PIMCO intervisterà Nicola Mai, Economista e Analista del Credito Sovrano di PIMCO, che illustrerà l'Outlook sulle prospettive a 6-12 mesi15:00 -- Associazione della Stampa Estera (Palazzo Grazioli), Roma - Conferenza stampa di presentazione dello studio Nomisma. Francesco Capobianco (Head of Public Policy Nomisma) illustrerà le potenzialità e le criticità delle autostrade italiane, evidenziando il loro ruolo nella mobilità, nel turismo, nella logistica e nella competitività economica, oltre alle sfide legate alla loro manutenzione e operatività15:30 -- Presso l'Aula della Commissione Politiche UE del Senato, le Commissioni riunite Politiche Ue di Senato e Camera svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle relative linee programmatiche- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Approvazione dei Ricavi di vendita consolidati esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo