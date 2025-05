Expert.ai, si dimette il consigliere non esecutivo Nicola Ciniero

Expert.ai

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha ricevuto la comunicazione di, il quale non ha reso note le motivazioni delle proprie dimissioni. Ciniero era qualificato come amministratore indipendente e non faceva parte né del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate né del Comitato per il Controllo sulla Gestione.Ladegli azionisti, prevista in prima convocazione per il 27 maggio 2025 e, in seconda convocazione, per il 28 maggio 2025, sarà chiamata a deliberare in merito al rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione.