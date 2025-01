iVision Tech ottiene brevetto per tecnologia degli occhiali per non vedenti iSee

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha comunicato l', denominato "Dispositivo indossabile di assistenza visiva, particolarmente per persone non vedenti e/o ipovedenti", rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).Interamente progettati e realizzati dal reparto R&D di iVision Tech, sono i primi occhiali tecnologici assistivi per la mobilità che permettono agli utenti non vedenti di registrare lo spazio circostante fino a quattro metri di distanza, aumentando la loro autonomia e garantendo una maggiore sicurezza negli spostamenti. Già disponibili dal mese scorso tramite piattaforma e-commerce isee-one.com, gli occhiali tecnologici saranno, il Salone internazionale dell'occhialeria di Milano che si terrà tra l'8 e il 10 febbraio 2025."A distanza di due anni dal giorno del deposito, siamo molto soddisfatti dell'avvenuta attestazione di questo brevetto di invenzione industriale, frutto di anni di ricerca, sviluppo e lavoro di squadra - ha dettodi iVision Tech - Questo brevetto non è solo un traguardo importante per il nostro progetto iSee, ma rappresenta anche un passo avanti per l'intero settore dell'eyewear. Siamo orgogliosi di contribuire a ridefinire gli standard con una soluzione che unisce creatività, efficienza esostenibilità sociale".