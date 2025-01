MEF annuncia emissione titoli per 5,5 miliardi fra BTP Short Term e BTP€i medio-lungo

(Teleborsa) - Il MEF annuncia l’emissione per l'asta di martedì 28 gennaio 2025 di BTO Short Term e BTP indicizzati all'inflazione dell'Area Euro a 5 e 10 anni, per un importo complessivo di 5,5 miliardi di euro. L'asta si terrà martedì 28 gennaio, data di regolamento 30 gennaio, mentre l'asta supplementare riservata agli specialisti è fissata per il 29 gennaio.Fra i titoli in asta la 1° tranche del BTP Short Term cedola 2,55%, scadenza 25 febbraio 2027, per un importo massimo di 3 miliardi di euro. Saranno collocati anche BTP€i a 5 anni (21^ tranche), cedola 1,5%, scadenza 15 maggio 2029, per un importo di 1,25 miliardi di euro e BTP€i a 10 anni (6^ tranche), cedola 1,8%, scadenza 15 maggio 2036, fino ad un importo di 1,25 miliardi.