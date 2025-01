Sviluppo sostenibile, Best Performance Award: il 5 febbraio serata premiazione eccellenze italiane

(Teleborsa) -annuncia che la cerimonia di premiazione dell’edizione 2024-2025 del Best Performance Award (BPA), Sustainability for Growth –Giunto alla sua ottava edizione,rivolto a tutte le imprese italiane con un fatturato compreso tra 15 milioni e 5 miliardi di euro che vogliono dimostrare il proprio impatto positivo sia in termini economico- finanziari che di sostenibilità. Quest’anno il BPA ha preso in considerazione circa 1.500 aziende, selezionandone 98 per la fase finale di valutazione quanti-qualitativa – il 6% in più rispetto alla prima edizione –, che verrà effettuata mediante interviste e focus group.moderata dal noto conduttore televisivo e radiofonico Rudy Zerbi, verranno assegnati cinque riconoscimenti ad altrettante aziende: oltre al Best Performer of the Year, infatti, saranno attribuiti tre premi in considerazione della dimensione aziendale (Small, Medium e Large) e un premio speciale, assegnato sulla base dell’hot topic dell’edizione, che quest’anno sarà il “Family Business”. Il tessuto economico italiano è infatti composto da una grande varietà di aziende e questa eterogeneità contribuiscealla dinamicità e alla resilienza dell’intero ecosistema: i family business giocano un ruolo importante in questo contesto, in quanto, investendo nelle persone e nel territorio, partecipano alla creazione di valore diffuso.