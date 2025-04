Insurtech Day: torna l'evento sugli ecosistemi assicurativi

(Teleborsa) - È in arrivo lal'appuntamento organizzato dadedicato alla trasformazione del settore assicurativo. L'evento, in programma giovedì 26 giugno a Milano pressoin Corso di Porta Romana 61, è ormai un momento di riferimento per il comparto e vedrà la partecipazione di società del comparto utilities, telco, banche e grandi retailer. Una giornata di confronto e networking per esplorare come le nuove tecnologie, stanno ridisegnando modelli di business e customer experience. Durante la giornata saranno inoltre assegnati gliun riconoscimento conferito alle realtà che si sono distinte nell'ambito degli ecosistemi assicurativi, premiando l'innovazione della soluzione e dell'offerta."L'evoluzione del settore assicurativo – afferma– non è solo una questione di digitalizzazione dei processi, ma del totale ripensamento nel modo in cui l'utente percepisce e interagisce con l'assicurazione. La combinazione di tecnologia, dati e servizi sta dando vita a nuovi modelli in cui l'assicurazione non si limita a proteggere dal rischio, ma contribuisce alla gestione della vita, della casa e delle attività commerciali. Sta cambiando il modello di interazione tra domanda e offerta ed evolvendo il paradigma assicurativo da un modello in cui semplicemente si acquistava un prodotto a una filosofia d'insieme dove la compagnia assicurativa diviene un partner, un vero e proprio concierge disponibile 24/7".prevede nel corso di quest'anno un, che dovrebbero raggiungere i, su un totale di 1,2 miliardi complessivi destinati all'innovazione nel comparto assicurativo. Una crescita costante che può consentire all'Italia di acquisire sempre più competitività a livello internazionale.Durante la nuova edizione dell'Insurtech Day, IIA conferirà gli, un riconoscimento per tutte le realtà che si sono contraddistinte nel promuovere e sviluppare il concetto di ecosistema assicurativo, al fine di oltrepassare il normale concetto di copertura assicurativa per rispondere alle necessità dei consumatori. Per ciascuna delle categorie identificate saranno assegnati due premi, uno destinato alle aziende corporate e uno alle startup.Ecosystem Mobility, che premia la soluzione più innovativa nel settore della mobilità, con particolare attenzione a modelli usage-based, integrazione con veicoli connessi, flotte digitali e servizi assicurativi on-demand;Ecosystem Casa, che riconosce le eccellenze nell'assicurazione casa e property, valorizzando le iniziative che hanno integrato tecnologie smart, IoT e modelli predittivi per la protezione dell'abitazione;Ecosystem Vita che è dedicato alle soluzioni più avanzate nel campo Vita e Salute, con focus su prevenzione, intelligenza artificiale, monitoraggio dei dati e collaborazione con il sistema sanitario;Ecosystem Commercial Lines, che premia le realtà che hanno innovato il comparto business e PMI, attraverso digitalizzazione dei processi, la personalizzazione dell'offerta e strumenti avanzati di gestione del rischio, inclusa la cybersecurity.