SACE lancia la prima Push Strategy in Cile

(Teleborsa) - Daialla, dallacome tubi e valvole alleSono solo alcune opportunità che le imprese italiane potrebbero cogliere nel comparto del minerario e lungo tutta la catena del valore grazie alla primaSACE ha infatti concesso unain favore dicon l’impegno di partecipare ad eventi di matchmaking organizzati da SACE per il coinvolgimento delle aziende italiane.La società cilena, attiva in tutte le fasi della filiera, è impegnata in un importante piano di investimenti finalizzati principalmente a progetti di sviluppo minerario in Cile, per estendere la durata delle sue operazioni per altri 30-50 anni. CODELCO costituita nel 1976 e interamente controllata dal governo cileno è tra i principali produttori mondiali di rame, utilizzato globalmente nei settori dell’elettronica, delle costruzioni, dell’automotive e delle energie rinnovabili.Il finanziamento mira anel Paese di circa 4 punti percentuali in media all’anno per i prossimi tre anni, attraverso l’incremento del procurement italiano di CODELCO e la creazione di nuove solide relazioni commerciali con le aziende italiane attive del comparto minerario.La Push Strategy, infatti, è il programma di SACE che offre alle aziende italiane un passaporto per i mercati internazionali, garantendo finanziamenti a controparti estere che si impegnano ad. Gli eventi di Business Matching, parte integrante della strategia organizzata da SACE in collaborazione con i principali attori del Sistema Paese, facilita incontri mirati tra aziende italiane ed estere per sviluppare nuove collaborazioni e ampliare le opportunità di export."Siamo fieri di celebrare la nostra prima operazione Push in Cile, un mercato strategico e ad alto potenziale per le imprese italiane – ha dichiarato- Questa collaborazione conferma l’impegno di SACE a promuovere una transizione energetica sostenibile, supportando allo stesso tempo le imprese italiane che vogliono diversificare il proprio export costruendo nuove connessioni e cogliendo nuove opportunità di crescita".