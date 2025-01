Trasporto su gomma asse portante per sviluppo del Paese: presentato studio Nomisma

(Teleborsa) - Lenon sono soltanto le più complesse e le più utilizzate, ma anche le meno costose d’Europa. È quanto emerge dallo studio realizzato dadal titolo, presentato a Roma presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia.Secondo il rapporto, che ha analizzato la rilevanza del sistema autostradale nel trasporto nazionale attraverso il confronto con i sistemi degli altri Paesi Europei, il ruolo del trasporto su gomma si conferma un. Su un totale di oltre 881 miliardi di passeggeri-km, quasi il 90% si muove su strada. Tale preminenza appare evidente anche nel settore merci, laddove, su un totale di. Di conseguenza, appare evidente la rilevanza attuale e prospettica del sistema autostradale come spina dorsale della rete logistica nazionale.Inoltre rispetto agli altri principali sistemi a pedaggio che ci sono in Europa lesi caratterizzano per una migliore competitività di prezzo. Le tariffe applicate ai veicoli leggeri in Italia sono in assoluto le più basse, ma anche quelle che nel tempo sono cresciute di meno. Ad esempio, simulando un viaggio autostradale in auto di circa 650km, il pedaggio incide per poco più del 10% sul totale della spesa viaggio, percentuale che scende all’8% nel caso del trasporto merci“Il sistema autostradale italiano rappresenta un comparto vitale per l’economia nazionale. Per questo è necessario individuare e adottare soluzioni capaci di garantire la copertura economica degli investimenti e l’adeguamento delle spese di manutenzione in base ai nuovi standard tecnici e normativi. Garantendo un giusto equilibrio tra le esigenze non più rinviabili di investimenti per l’intero comparto autostradale e la sostenibilità delle tariffe per l’utente, occorre individuare strumenti a supporto degli investimenti”, ha sottolineatoDa quanto emerge dallo studio purtroppo la rete autostradale italiana risulta essere. Con un nucleo originale di 260 km, che risale agli anni Venti del Novecento, la rete ha visto il suo maggiore sviluppo negli anni Sessanta con ben 1.300 km realizzati nell’arco di quel decennio. Tuttavia, il suo sviluppo si è arrestato alla fine degli anni Settanta, lasciando l’Italia con una rete che ad oggi presenta il 50% delle tratte costruite ante 1970. Ad accentuare la complessità del sistema è anche la conformazione geomorfologica del Paese, che determina una presenza capillare di. Con circa 1.200 km di ponti, la rete autostradale nazionale presenta una dotazione di oltre 3 volte superiore ai 260 Km della Germania e ai 320 km della Spagna, a cui si sommano 500 km di gallerie (pari alla metà del totale presente in Europa).L’analisi di Nomisma rivela come la rete autostradale necessiti di investimenti urgenti, non solo per rigenerare l’infrastruttura obsoleta, ma per adeguare la capacità di trasporto al traffico.. Una crescita costante culminata nel 2022 con oltre 2,5 miliardi di euro stanziati. Parallelamente, le spese di manutenzione hanno visto una distribuzione annuale di circa 768 milioni di euro con un totale di 10 miliardi di euro nel periodo compreso tra 2009 e 2022. Nonostante l’impegno economico profuso, appare evidente il divario tra gli investimenti programmati e quelli effettivamente realizzati. In termini di risorse economiche, il fabbisogno di investimento per la rete autostradale non più procrastinabile ammonta a, solo in minima parte coperto da finanziamenti pubblici.Nel 2023, con oltre 86,6 miliardi di veicoli-km, l’Italia supera unper il settore autostradale diventando sempre più attrattiva. Analizzando le tipologie di veicoli che transitano sulla rete nazionale, Nomisma rileva come il traffico sia composto per oltre i 3/4 del totale da veicoli leggeri, tendenza che dal 1976 è in continua espansione. Considerando il suo grado di utilizzo, oggi, la rete autostradale italiana presenta un traffico sei volte superiore a quello degli anni Settanta, con 65,7 miliardi di chilometri percorsi da veicoli leggeri e 20,9 miliardi percorsi da quelli pesanti. L’incremento di traffico passeggeri negli ultimi 10 anni ha registrato un aumento del 13% rispetto al 4% della media generale, mentre per le merci è stato del 24% contro il 21% degli altri comparti.