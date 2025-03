Condotte 1880 avvia "partnership" per le infrastrutture con la Guinea Equatoriale

(Teleborsa) -ha costituito la società "Condotte 1880 Guinea SL" ined aperto un ufficio nella capitale Malabo. L’impresa di costruzioni, a conferma della strategia di crescita all’estero, hadel paese dell’Africa Centrale di partecipare ad importanti, anche attinenti allo sviluppo della nuova capitale Ciudad de la Paz."Abbiamo sicuramente gettato le basi –per una relazione di lungo periodo con la Guinea Equatoriale alla quale daremo un apporto improntato alla qualità, quale giusta risposta al clima negoziale di grande cordialità e di professionalità che ha contraddistinto le relazioni con il suo Governo", commenta il"Ai colloqui con il Governo della repubblica della Guinea Equatoriale, iniziati a Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei da parte del Governo Italiano è seguita una lunga visita nell’ex colonia spagnola, oggi impegnata in un programma di grandi opere per migliorare la qualità di vita della popolazione e per rendere il paese attrattivo per il turismo e di esempio per il resto dell’Africa", ha sottolineato ilCalì è stato ricevuto dal Vicepresidente della Repubblica, con il quale ha lungamente discusso degli ambiziosi piani di sviluppo del paese. All’incontro hanno partecipato il Ministro de Obras Publicas, il Presidente della Società di Controllo del Governo GE-Proyectos,, e l’Architetto di fama internazionaledi Studio Asia, che opera da moltissimi anni nel paese africano.