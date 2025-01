Worldline prolunga partnership con UniCredit nell'Open Banking

Worldline

UniCredit

(Teleborsa) -, colosso francese dei servizi di pagamento, ha. La partnership con Worldline consente ai clienti UniCredit di collegare i propri conti con altre banche in tutta Europa tramite un'unica API. UniCredit può così offrire efficacemente servizi di Account Information (mirati a semplificare il recupero delle informazioni sui conti) e di Payment Initiation (che semplificano i pagamenti tra conti bancari nei negozi online e fisici), si legge in una nota.UniCredit utilizza il servizio Open Banking di Worldline dal 2020. In virtù dell'accordo, Worldline gestisce i servizi di aggregazione dei conti e inizializzazione dei pagamenti di Open Banking per UniCredit in Italia, Austria e Germania. La partnership è stata ora"Siamo molto soddisfatti di aver visto confermata la fiducia da parte di UniCredit - ha dettodi Worldline - Proseguiremo ad avere un ruolo centrale nell'apertura all'Open Banking di uno dei più importanti istituti di credito italiani per offrire ulteriori opportunità ai clienti. Il prolungamento della nostra collaborazione si inserisce in modo più ampio nel nostro progetto di crescita nel Paese grazie alla nostra capacità di fornire competitività e innovazione agli istituti finanziari".