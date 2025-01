AmEx, utile record di 10,1 miliardi di dollari nel 2024 con maggiore spesa nelle festività

American Express

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei pagamenti, ha registrato undi 10,1 miliardi di dollari, ovvero 14,01 dollari ad azione, rispetto all'utile netto di 8,4 miliardi di dollari, ovvero 11,21 dollari ad azione, dell'anno scorso. Ial netto delle spese per interessi per l'intero anno sono stati di 65,9 miliardi di dollari, in aumento del 9 percento anno su anno, ovvero del 10 percento su base FX-adjusted. L'aumento è stato determinato principalmente da un reddito netto da interessi più elevato, sostenuto dalla crescita dei saldi dei prestiti revolving, dall'aumento della spesa dei titolari di carta e dalla continua forte crescita delle commissioni delle carte.Per ildel 2024, la società ha registrato un utile netto di 2,2 miliardi di dollari, ovvero 3,04 dollari ad azione, rispetto all'utile netto di 1,9 miliardi di dollari, ovvero 2,62 dollari ad azione, dell'anno scorso. I ricavi totali consolidati del quarto trimestre al netto delle spese per interessi sono stati di 17,2 miliardi di dollari, in aumento del 9 percento anno su anno, o del 10 percento su base FX rettificata."Il 2024 è statoper American Express - ha commentato il- Abbiamo registrato ricavi record di 65,9 miliardi, in aumento del 10 percento su base FX rettificata, un utile netto record di 10,1 miliardi e utili per azione di 14,01 dollari, in aumento del 25 percento anno su anno"."Abbiamo anche registrato livelli record di spesa annuale dei titolari di carte, ricavi netti record dalle commissioni delle carte e un record di 13 milioni di nuove acquisizioni di carte, e abbiamo continuato ad aggiungere milioni di sedi commerciali alla nostra rete a livello globale - ha aggiunto - Abbiamo concluso l'anno con maggiore slancio, con una crescita delle fatture in accelerazione all'8 percento nel quarto trimestre, guidata da una. Abbiamo mantenuto le nostre migliori prestazioni di credito e una gestione disciplinata delle spese per tutto l'anno".AmExun utile per azione compreso tra 15 e 15,50 dollari, rispetto alle stime degli analisti di 15,23 dollari (secondo dati LSEG). Inoltre, prevede inoltre una crescita dei ricavi per il 2025 tra l'8% e il 10%, rispetto alle aspettative degli analisti dell'8,1%.