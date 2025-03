Fincantieri torna in utile per 27 milioni di euro nel 2024. Record di ordini acquisiti

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il 2024 conin aumento a 8.128 milioni di euro (+6,2% rispetto al 2023), grazie in particolare all'ottima performance nei settori "Offshore e Navi Speciali" e "Sistemi, Componenti e Infrastrutture", che chiudono il 2024 con ricavi in aumento rispettivamente del 28% e 36%. La marginalità è in forte crescita, con unche raggiunge 509 milioni di euro, in incremento del 28% rispetto al 2023, e unal 6,3% (5,2% nel 2023). Ilè positivo per 27 milioni di euro (negativo per 53 milioni nel 2023).Sul fronte commerciale, il Gruppo ha acquisito un livello record dinel 2024, per un valore complessivo pari a 15,4 miliardi di euro, un valore più che doppio rispetto al 2023, trainati in particolare dalla performance del segmento Shipbuilding. Ilsi attesta a 31 miliardi, in aumento del 34% rispetto a dicembre 2023, con un carico di lavoro complessivo (corrispondente alla somma di backlog e soft backlog) pari a 51,2 miliardi (6,3 volte i ricavi del 2024), supportato da una forte spinta commerciale in tutti i settori di attività del Gruppo.Al 31 dicembre 2024, laè pari a 1.281 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2023 (2.271). Escludendo il beneficio temporaneo derivante dall'aumento di capitale a supporto dell'acquisizione di WASS il(PFN/EBITDA) è pari a 3,3x, migliore rispetto alla guidance di 4,5 - 5,0x fornita a novembre 2024, e in forte anticipo sul percorso di deleveraging per il 2024 previsto dal Piano Industriale 2023-27 (6,0 - 7,0x)., con il consolidamento di Remazel e WASS, sono: Ricavi a circa euro 9 miliardi, EBITDA margin oltre il 7%, Rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) in linea con il 2024, Utile netto positivo.