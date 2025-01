Italia, REF: crescita del PIL torna nell'ordine dello "zero virgola"

(Teleborsa) - La politica economica italiana si è riportata sul sentiero stretto di rientro del deficit, e questo ha anche effetti sulla strada della crescita, che ha ripreso il passo lento degli anni prima della pandemia. Gli, e anche la vivace crescita occupazionale degli ultimi tre anni è probabilmente destinata a ridimensionarsi. Lo afferma, stimando unadello 0,6% nel 2025 (come nel 2024) e dello 0,9% nel 2026.sono stimati all'1,7% nel 2025 e neell'1,5% nel 2026, ilal 6,4% quest'anno e al 6,2% il prossimo.L'è stimato al -3,5% del PIL nel 2025 e al -3% nel 2026, mentre ilè previsto a 138,5% del PIL quest'anno e al 139,8% l'anno prossimo.REF Ricerche spiega che l'Italia condivide molti degli andamenti della congiuntura europea. Ha però registrato uno, con una fase più espansiva dal 2023 e una correzione marcata dei conti pubblici da quest'anno. Vi sono quindi dei rischi, soprattutto legati all'andamento della filiera delle costruzioni una volta esauritasi la spinta del superbonus. Nel corso del 2024 l'arretramento degli investimenti in abitazioni è stato in parte compensato dagli altri investimenti in costruzioni, soprattutto perché si sta rafforzando il ciclo delle opere pubbliche, anche per effetto delle opere del PNRR.L'aumento degli investimenti pubblici programmato sino al 2026 è significativo, anche se probabilmente per il completamento dei programmi si potrà contare almeno su una dilazione dei termini. Resta comunque che il, in un contesto segnato da programmi di miglioramento dei saldi, si traduce in un arretramento della spesa corrente che avrà anch'esso effetti sull'andamento della domanda.I ricercatori sottolineano che in Italia gli. Le prospettive sono segnate anche dall'orientamento di segno restrittivo della politica di bilancio. I target sulla spesa netta sono stati incorporati nella Legge di bilancio per il 2025 e porteranno ad un deficit vicino al 3 per cento del PIL nel 2026, da livelli sopra il 7 per cento fra il 2020 e il 2023. "Se realizzata, tale correzione sarebbe la più ampia della storia italiana. Ne vediamo gli effetti positivi sull'andamento dello spread, e quelli negativi sulle prospettive di crescita", si legge nel rapporto.