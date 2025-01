The Art Finance e 33 Holding insieme per portare il cinema americano in Sicilia

(Teleborsa) - Il progetto industriale dal titolo, promosso daattraverso la propria partecipata, ha lo scopo di raccogliere investimenti per realizzare produzioni cinematografiche internazionali nella provincia di. Prevista unacon una resa del 1000%.Il progetto di The Art Finance e 33 Holding, presentato ieri nella sede di Ragusa di, si pone come obiettivo quello di raccontare lepiù importanti, prodotte però dai protagonisti di Hollywood e del cinema americano, coinvolgendo allo stesso tempo le maestranze e la forza lavoro locale."Abbiamo adesso in programma quattro film, che nella fase preliminare di produzione. - ha spiegato, produttore italo-americano e collaboratore di 33 Holding - Il primo film sarà basato sul librodi Giuseppe Bascietto, di cui dovremmo iniziare la produzione alla fine di quest'anno. Poi abbiamo altri tre film adesso in pre produzione, che pensiamo di andare a produrre l'anno prossimo".Le prospettive di investimento sono invece state introdotte da, Chief Executive Officer di The Art Of Finance, la società del gruppo che cura le relazioni con gli investitori e la raccolta dei capitali: "Non solo valorizziamo le storie e i prodotti locali, ma creiamo anche un ecosistema di crescita economica e culturale che può avere un impatto significativo a livello internazionale. Per fare ciò, la prima direttrice di raccolta fa leva sull’, che in tre anni ci aspettiamo essere didi euro e che pensiamo di moltiplicare almeno per 10 come valore di prodotto. Il progetto prevede anche l’utilizzo diche, in un quinquennio, si attesterà sudi euro di raccolta complessiva per finanziare le diverse produzioni cinematografiche e promuovere l’industria cinematografica come motore di sviluppo economico per la Sicilia. Il valore che riusciremo a creare, crediamo sia davvero significativo, sia per chi apprezzerà la struttura deglie il loro rendimento, sia per i territori, con ricadute apprezzabili per chi deciderà di investire. Per noi, cinema, impresa e arte significano promozione e internazionalizzazione dei territori". Secondo Dote, ilsarà di circail capitale investito.Il progetto non ha solo una vocazione culturale, ma integra perfettamente una funzione die, soprattutto, gastronomica, come spiega, Direttore del Distretto del Cibo del Sud-Est Siciliano e del Distretto Ortofrutticolo del Sud-Est Sicilia: "Il Piano Industriale ha il valore di integrare le, ie le imprese siciliane nelle storie raccontate nei film, contribuendo così alla promozione e all’internazionalizzazione della cultura siciliana nel mondo.”Un progetto che mira ad industrializzare il cinema ha raccolto ovviamente anche il supporto diè l'associazione degli industriali della provincia di Ragusa, come ha dichiarato il presidente: "Il cinema è un’industria in crescita e l’Italia è tra i principali produttori cinematografici in Europa. Il nostro territorio ha già un’esperienza positiva con, quindi conosciamo bene gli effetti positivi delleche è possibile ottenere grazie a questa industria. Per questo sposiamo il progetto del gruppo 33HOLDING che cercheremo di sostenerlo nel migliore dei modi.”Sono intervenuti anche– Direttore Generale Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e– Sindaco Comune di Ragusa, a rappresentare la vicinanza delle Istituzione al Piano Industriale proposto.