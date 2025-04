Brescia Mobilità punta sull’arte diffusa: il MUM trasforma la metropolitana in un museo in movimento

(Teleborsa) -con un progetto unico nel suo genere: il. Un’iniziativa promossa dache trasforma il deposito di Via Magnolini in un luogo di fruizione artistica accessibile a tutti, gratuitamente. L’obiettivo? Coniugare mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e valorizzazione dell’arte contemporanea.In occasione del lancio del progetto, Brescia Mobilità ha sottolineato la, concepito per crescere e trasformarsi nel tempo: "La natura stessa dello porta ad una costante evoluzione – spiega il team di Brescia Mobilità – pertanto il nostro obiettivo è quello di inserire nuove opere sia all'interno deldella metropolitana, sempre con la formula opera murale + treno, sia all'interno delle".Il progetto, che ha già visto la realizzazione die la, si prepara a coinvolgere nomi di rilievo nel panorama dellainternazionale. "Siamo già al lavoro per offrire opere di elevato valore artistico ai cittadini di Brescia, agli utilizzatori della metropolitana e agli amanti della street art e dell’arte contemporanea in generale", aggiunge Brescia Mobilità, confermando una visione a lungo termine fondata su qualità, accessibilità e connessione con il territorio., quindi, capace di accompagnare le persone nei loro spostamenti quotidiani e al tempo stesso offrire una narrazione nuova della città. Un approccio che trova riscontro anche nella: "I feedback ricevuti a seguito dell'installazione delle opere nelle stazioni e dei treni che portano la street art in tutta la città sono stati ottimi – sottolineano – e ci portano a ritenere che l’offerta di visite guidate attraverso le quali approfondire anche le tematiche legate alle opere e la conoscenza degli artisti che le hanno realizzate possa avere un buon riscontro da parte della città e del territorio in generale".Il progetto, fortementee accolto con entusiasmo dalla cittadinanza, si prepara ora a un ulteriore passo in avanti sul piano digitale e comunicativo: "Nei prossimi mesi, oltre alla grande campagna promozionale che prende il via oggi con l’inaugurazione del MUM, verranno lanciati une un, che vedrà dialogare la parte fisica con quella virtuale, all’interno della metropolitana".Con questa iniziativa, Brescia Mobilità si conferma non solo gestore del trasporto pubblico, ma anche attore strategico nella valorizzazione culturale e urbana, in linea con le più avanzate politiche europee per la trasformazione delle città in ecosistemi intelligenti e creativi.