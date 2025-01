Urso: "La moda è un pilastro della nostra economia"

(Teleborsa) - Ilsi è riunito presso il, sotto la presidenza del, per affrontare le sfide del settore e supportare le imprese nella doppia transizione green e digitale.Il ministro Urso ha annunciato lo: 100 milioni per Contratti di sviluppo, 100 milioni per Mini contratti di sviluppo, 15 milioni per la transizione ecologica e digitale, 30,5 milioni per la sostenibilità."Unaper sostenere un comparto che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy", ha commentato. Inoltre, il DDL sulle PMI, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, include misure innovative come la staffetta generazionale e incentivi per le aggregazioni.Per il 2025,, con particolare attenzione a PMI e imprese del Mezzogiorno. Urso ha inoltre annunciato un emendamento al Decreto Milleproroghe per migliorare il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, prevedendo un fondo di 250 milioni di euro per agevolare le imprese.Dal monitoraggio dell’emerge un. Per il 2024-2025, il governo ha, ma solo una minima parte è stata erogata. Per ottimizzare lo strumento, il Mimit e il Ministero del Lavoro collaboreranno con le Regioni.In ambito europeo, il governo italiano è attivo nella revisione dei regolamenti su Responsabilità Estesa del Produttore e Etichettatura dei prodotti tessili, con l’obiettivo di aL’impegno include anche il negoziato sul Regolamento Ecodesign per una maggiore sostenibilità.Questi interventi dimostranoper il rilancio industriale e l’attenzione del governo verso una transizione sostenibile e inclusiva.